Apple, una delle grandi novità della WWDC sarà... una calcolatrice?

La WWDC 2024 di Apple è dietro l'angolo: l'appuntamento con il prossimo keynote della Mela Morsicata, infatti, è fissato per il 10 giugno. Tutti si aspettano che, nel corso dell'evento, Apple annuncerà Siri con IA e iOS 18, insieme alla prossima versione di macOS e a qualche nuovo device. E se la vera novità della conferenza fosse... una calcolatrice?

Sì, non stiamo scherzando: secondo i colleghi di AppleInsider, Apple presenterà una nuova calcolatrice nel corso della WWDC. Non stiamo parlando di un prodotto fisico - ovviamente - ma del più grande upgrade della storia per l'app Calcolatrice di macOS, che verrà lanciata come parte dell'aggiornamento a macOS 15, quest'ultimo in arrivo tra settembre e ottobre 2024.

Innanzitutto, l'app Calcolatrice di macOS 15 riceverà un redesign grafico completo, che passerà per la sostituzione dei pulsanti squadrati dei numeri e degli operatori con dei tasti digitali tondeggianti. La finestra della calcolatrice, inoltre, potrà essere ridimensionata a piacimento dall'utente: una feature basilare che, incredibilmente, ancora è assente dal software. Con il click di un tasto, inoltre, sarà possibile accedere alla cronologia delle operazioni effettuate con l'app, anch'essa finora assente dal servizio.

Per chi invece deve eseguire calcoli più complessi o si trova ad utilizzare una grande mole di dati, la Calcolatrice verrà ibridata all'app Note, permettendovi così di passare dall'una all'altra in men che non si dica e di appuntare i risultati dei vostri calcoli man mano che li effettuate. Ciò dovrebbe anche permettervi di creare delle note che conterranno al loro interno delle equazioni, mettendo Note in pari con OneNote di Microsoft.

Tra le altre funzioni in arrivo per il software, inoltre, troviamo un convertitore di valute integrato e aggiornato in tempo reale con i valori di mercato delle principali monete in tutto il mondo, nonché la possibilità di passare da una modalità di calcolo all'altra con la pressione di un tasto digitale. Non è chiaro, per il momento, se anche l'app Calcolatrice integrerà delle funzioni legate all'Intelligenza Artificiale.

