Apple, nessuna grossa novità per AirPods, Apple Watch, iPad ed Apple TV nel 2023

A quanto pare il 2023 sarà un anno conservativo per Apple. Se qualche minuto fa su queste pagine abbiamo pubblicato il primo rapporto su iOS 17, ora tocca ad alcuni dispositivi che sempre secondo Mark Gurman di Bloomberg dovrebbero mantenere gran parte delle specifiche, senza grosse novità.

Il giornalista di Bloomberg infatti spiega che nel 2023 non ci saranno aggiornamenti significativi per iPad: Apple attenderà la prima metà del 2024 per introdurre gli iPad OLED da 11 e 13 pollici, mentre dei piccoli miglioramenti potrebbero giungere su iPad, iPad Mini ed iPad Air.

Per quanto concerne le AirPods, dopo la presentazione delle AirPods Pro 2 non sono attesi aggiornamenti “degni di nota” nel 2023: non dovrebbe vedere la luce nemmeno la seconda generazione delle AirPods Max, che rappresentano ad oggi le cuffie più vecchie tra quelle attualmente presenti nel listino Apple. In passato si era parlato di una possibile nuova versione più leggera ed economica, ma evidentemente non vedrà la luce nel 2023.

Fronte Apple Watch, Gurman non si attende grandi cambiamenti hardware quest’anno ad eccezione di alcune modifiche che andranno a migliorare le prestazioni. La Mela intende massimizzare le vendite dell’Apple Watch Ultra presentato lo scorso settembre e per questa ragione non rivoluzionerà la gamma di indossabili.

Infine, non è in programma nemmeno una nuova Apple TV nel 2023.