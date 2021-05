Apple, quanto guadagna dall'App Store? Esperto Epic svela i possibili profitti

L'App Store di Apple, il negozio digitale ufficiale della società di Cupertino, è al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo, soprattutto a causa della questione delle commissioni. Ebbene, in queste ore si è aggiunto un nuovo "capitolo" alla vicenda, dato che un esperto potrebbe aver svelato quanto guadagna Apple dall'App Store.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Bloomberg, nel contesto delle note "diatribe legali" tra la società di Cupertino ed Epic Games, la software house dietro a titoli del calibro di Fortnite, un esperto che ha testimoniato in favore di quest'ultima ha affermato di avere informazioni precise, a quanto pare provenienti dal gruppo "Corporate Financial Planning and Analysis" di Apple, che mostrerebbero quanto l'azienda di Tim Cook avrebbe guadagnato tra il 2018 e il 2019 dal suo negozio digitale.

Ebbene, stando a questa fonte, il margine di profitto sarebbe stato del 74,9% nel 2018, nonché del 77,8% nel 2019. Ned Barnes, questo il nome dell'esperto coinvolto, ha poi affermato che la società di Cupertino avrebbe effettuato delle analisi dettagliate relative a profitti e perdite dell'App Store per diversi anni.

In ogni caso, Apple non è d'accordo con quanto affermato da Barnes. Un portavoce della società ha infatti dichiarato ai microfoni di The Verge che "i calcoli dell'esperto di Epic in merito ai margini di profitto dell'App Store sono sbagliati". Inoltre, l'azienda di Tim Cook cercherà di "smentirli" dinanzi alle autorità.