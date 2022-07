Apple nei guai: un Paese ha bloccato le vendite di iPhone 12 e 13

La scorsa settimana vi abbiamo spiegato che Apple aumenterà i prezzi del 20% sui suoi principali prodotti in alcuni mercati selezionati, mentre pare che anche iPhone 14 costerà di più dei predecessori. C'è però un Paese in cui nessuno dovrà preoccuparsi dei rincari, perché le importazioni di iPhone sono state bloccate dalla decisione di un giudice.

Stando a quanto riporta Foss Patents, infatti, iPhone 12 e iPhone 13 non potranno essere venduti in Colombia dopo che una sentenza del tribunale di Bogotà ha visto Apple uscire sconfitta da Ericsson, che detiene nel Paese sudamericano i diritti su alcune tecnologie 5G integrate da Cupertino sui proprio iPhone. Il tribunale, addirittura, avrebbe imposto il ban sulle vendite dei due dispositivi "incriminati" fino a nuovo ordine.

La battaglia legale tra Ericsson e Apple va avanti ormai da mesi, ma quella in Colombia sembra essere la prima vittoria riportata dal produttore svedese. In ogni caso, la questione sollevata da Ericsson riguarda l'utilizzo senza il corretto pagamento delle royalties di brevetti relativi al 5G. Apple, dal canto suo, riconosce la validità dei brevetti ma spiega che Ericsson imporrebbe dei pagamenti troppo elevati per la cessione parziale dei diritti di utilizzo.

Apple ha già annunciato che ricorrerà in appello contro Ericsson, ma la decisione del tribunale di Bogotà di fatto blocca ogni importazione in Colombia di qualsiasi dispositivo Apple dotato di un modem 5G, ovvero iPhone 12, iPhone 13 e i modelli con connettività mobile degli iPad più recenti. Inoltre, la casa di Cupertino dovrà contattare i rivenditori e chiedere loro di cessare immediatamente le vendite di tali prodotti.

A rendere il tutto ancora più surreale è che, mentre Apple è stata estromessa da parte del mercato colombiano per un problema legato ai modem 5G dei suoi device, in Colombia non esiste ancora alcuna rete 5G di uso commerciale. La stessa casa di Cupertino ha spiegato che "un'ingiunzione su un presunto brevetto legato al 5G non potrà avere valore finché non ci saranno reti 5G in Colombia".