Apple di nuovo nei guai per presunti iPhone 'rallentati' dopo iOS 14.5

Vi ricordate della spinosa questione degli iPhone "rallentati" risalente al 2017? Ebbene, ora c'è un'altra polemica simile, che questa volta parte dalla Spagna. Infatti, Apple è stata accusata di aver "ridotto le prestazioni" di alcuni dispositivi in seguito all'aggiornamento ad iOS 14.5.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iDownloadBlog (la fonte originale è iPhoneros), l'associazione consumatori spagnola ha inviato una lettera all'azienda di Tim Cook, facendo riferimento alle segnalazioni da parte degli utenti legate a un presunto "rallentamento" di iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS e iPhone 8 tramite i recenti aggiornamenti ad iOS 14.6, iOS 14.5.1 e iOS 14.5. Ricordiamo che quest'ultima versione dell'OS è stata rilasciata a fine aprile 2021.

L'associazione consumatori spagnola ha dunque chiesto alla società di Cupertino di "sistemare" la questione, offrendo un qualche tipo di "rimborso" ai clienti coinvolti. L'OCU, così viene chiamata in Spagna l'associazione, afferma di avere l'intenzione di aprire un dialogo con Apple, cercando di comprendere come "risolvere" la situazione. In questo contesto, l'associazione spagnola non sembra essere intenzionata a fare molti passi indietro, in quanto ha annunciato che, nel caso l'azienda di Tim Cook non risponda adeguatamente, si passerà per vie legali.

In ogni caso, stando alle fonti, anche Altroconsumo, Deco Proteste e Test-Achats si sono unite all'associazione consumatori spagnola per questa causa. Insomma, Apple è nuovamente finita nei guai non solamente in Spagna, ma in Europa in generale.