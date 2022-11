Apple guarda ai diritti tv del calcio: interesse per la Eredivisie olandese?

Nonostante le smentite su un possibile accordo di acquisizione del Manchester United da parte di Apple, il colosso di Cupertino potrebbe guardare comunque al calcio, ma in ottica diritti TV.

Secondo da quanto riportato da fonti che sostengono di essere “ben informate”, Apple avrebbe discusso la possibilità di trasmettere le partite dell’Eredivisie Olandese tramite Apple TV.

Chris Woertz, che è un popolare uomo d’affari dei Paesi Bassi, non ha diffuso molte informazioni in merito ma ha affermato che sarebbe in corso una vera e propria corsa per acquisire i diritti di trasmissione del campionato olandese, ed anche Netflix ed Amazon avrebbero manifestato il loro interesse. Attualmente i diritti sono tra le mani di ESPN e il bando dovrebbe andare in porto ad un importo tra i 150 ed i 200 milioni di Euro.

L’accordo con ESPN è in vigore fino al 2024, e qualora Apple dovesse avere la meglio le partite comunque non arriverebbero sull’app fino al 2025. Ovviamente allo stato attuale è difficile capire come andrà a finire, ma l’accordo dovrebbe essere limitato solo ad alcuni mercati.

L’aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dal fatto che Apple stia mostrando interesse nei confronti dei diritti televisivi di un sport estremamente popolare in Europa, il che potrebbe aprire le porte a nuovi scenari anche in Italia.