Apple guarda già ad iPhone 14: in arrivo con fotocamera da 48 megapixel, ma niente Mini

Nel corso del keynote Apple del 20 Aprile sicuramente non vedremo alcun iPhone, ma intanto il colosso di Cupertino starebbe già riflettendo su iPhone 14 che sarà lanciato presumibilmente in autunno 2022. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha diffuso una nota di ricerca che è stata letta da MacRumors.

Secondo quanto affermato, nel 2022 Apple dovrebbe pensionare il modello Mini dopo lo scarso riscontro ottenuto da iPhone 12 Mini, segno che almeno nel 2021 dovremmo vedere un iPhone 13 Mini.

Kuo ritiene anche che Apple introdurrà dei significativi aggiornamenti al comparto fotografico negli iPhone 2022, aggiungendo una lente da 48 megapixel nei modelli di fascia alta. L'analista afferma anche che l'obiettivo della fotocamera aggiornato porterà la fotografia di iPhone ad un "nuovo livello".

"In termini di dimensione dei pixel sul comparto fotografico di ‌iPhone 12‌, iPhone 13 ed il nuovo ‌iPhone‌ 2H22 sono rispettivamente di circa 1,7 um, 2 um e 1,25 um. Riteniamo che il nuovo ‌iPhone‌ 2H22 possa supportare simultaneamente l'uscita diretta da 48 MP e l'output da 12 MP" si legge nella nota, secondo cui "con un'uscita da 12 MP, la dimensione dei pixel CIS del nuovo ‌iPhone‌ 2H22 aumenta a circa 2,5 um, che è significativamente più grande di ‌iPhone 12‌ e ‌iPhone 13‌, e più grande dei telefoni Android esistenti, oltre che vicino ai livelli delle fotocamere DSC".

A quanto pare, iPhone 14 sarà anche in grado di registrare video in 8K, che si prestano bene alle esperienze in realtà virtuale, aumentata e mista.



Nella giornata di ieri sono emerse le prime indiscrezioni sul design di iPhone 13.