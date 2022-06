Apple guarda già oltre M2, produzione dell'M2 Pro al via a fine 2022: in arrivo altri Mac?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale del processore M2 di Apple ed evidentemente il colosso di Cupertino sta guardando già oltre, all’M2 Pro.

Secondo una nuova ricerca pubblicata da Jeff Pu, che si aggiunge al rapporto di Kuo sul lancio di Apple AR, Apple dovrebbe continuare ad affidarsi a TSMC per la produzione dei futuri Apple Silicon. Nella fattispecie, il produttore taiwanese dovrebbe iniziare la produzione in massa del nuovo M2 Pro entro la fine dell’anno, basandosi sul processo produttivo a 3 nanometri.

All’orizzonte quindi potrebbero esserci altre novità per la gamma MacBook, dopo gli aggiornamenti molto attesi per MacBook Air e per il modello base del MacBook Pro. Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023, Apple potrebbe rinfrescare anche gli altri modelli della gamma Pro, che a questo punto potrebbe vedere l’ingresso dell’M2 Pro. Non sono da escludere anche novità per il Mac Mini e gli iMac, ma chiaramente è ancora presto per qualsiasi supposizione, anche a livello tecnico.

Nel corso del keynote di apertura della WWDC 2022, Apple ha affermato che l’M2 ha una CPU più performante del 18% rispetto all’M1, con un miglioramento delle performance grafiche del 35% guidate dalla GPU 10-core. L’M2 è configurabile anche con massimo 24GB di RAM, un boost importante rispetto agli 8 o 16GB dell’M1.