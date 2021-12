Apple sta 'guardando attentamente' alle criptovalute, parola di Tim Cook

Lo scorso novembre, il CEO di Apple Tim Cook ha detto di possedere delle criptovalute ed ha dichiarato che Apple guarda con attenzione alle monete digitali in termini tecnologici, considerandole un'innovazione su cui potrebbe investire un giorno. Oggi, in una nuova intervista riportata da 9to5Mac, Cook è tornato sul rapporto tra Apple e le criptovalute.

Nel corso dell'intervista, il CEO di Apple ha dichiarato che "[le criptovalute] sono qualcosa a cui stiamo guardando, anche se non abbiamo piani immediati che le riguardano. Intendo dire che ci sono cose che non vorrei fare con il bilancio aziendale di Apple: non andrei a investirlo in crypto, ma non perché non lo farei con i miei risparmi personali, semplicemente perché non credo che le persone vogliano comprare le azioni di Apple per esporsi ai rischi delle criptovalute".

Insomma, l'interesse di Apple per le criptovalute non è finanziario, ma tecnologico: Cook ha anche dichiarato che "non abbiamo piani per accettare criptovalute come forma di pagamento per i nostri prodotti, ma ci sono altre cose a cui stiamo guardando attentamente".



Con ogni probabilità Apple intende implementare le criptovalute in Apple Pay nel prossimo futuro: l'azienda di Cupertino sta infatti cercando di diversificare le funzioni di Wallet ed Apple Pay, permettendo, oltre ai pagamenti con carta di credito, anche servizi finora riservati alle banche e transazioni di denaro tra contatti telefonici, che già possono essere effettuate in alcuni Paesi.

L'inserimento dei portafogli crypto in Apple Pay sembra un'evoluzione naturale per l'ecosistema di Cupertino, che potrebbe permettere rapidamente lo spostamento di criptovalute da un wallet digitale all'altro e che potrebbe facilitare le operazioni di trading, utilizzando anche iCloud per il backup dei dati sensibili collegati ai portafogli digitali, garantendo così un elevato livello di sicurezza agli utenti.

Un'altra possibilità è che Apple apra un Exchange di criptovalute proprietario, chiedendo ai suoi clienti di riversarvi i propri risparmi depositati su altri Wallet digitali, anche se questa eventualità pare decisamente più remota.