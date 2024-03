Apple e la sua guerra (persa) ai leak: trascina in tribunale un ex dipendente

La guerra delle società tech ai leak va ormai avanti da tempo, e più volte compagnie come Apple e Samsung hanno cercato di frenare la fuga di informazioni sul web che, però, negli ultimi tempi è diventata sempre più insistente e soprattutto precisa. La Mela però ha deciso di alzare la sua offensiva.

Come riportato da MacRumors, infatti, all’inizio del mese Apple ha citato in giudizio il suo ex ingegnere software Andrew Aude presso il tribunale dello stato della California con l’accusa di aver violato l’accordo di riservatezza siglato con l’azienda, oltre che le leggi sul lavoro attraverso la divulgazione di informazioni sensibili ai media ed ai dipendenti di altre aziende. Apple ha chiesto un risarcimento danni superiore ai 25mila Dollari per ciò che ha comportato il leak.

L’accusa sostiene che Aude avrebbe utilizzato per cinque anni un iPhone di lavoro per far trapelare informazioni su più di una mezza dozzina di prodotti e funzionalità software, tra cui l’applicazione Diario che è stata introdotta con iOS 17. Nel mirino però sono finiti anche alcuni leak di Apple Vision Pro, ma anche politiche di sviluppo dei prodotti, le strategie per la conformità normativa, il numero di dipendenti impiegati nei progetti ed altro. Le accuse, insomma, sono davvero pesanti e sono rafforzate da alcune prove che secondo gli avvocati di Apple conformerebbero la condotta del dipendente.

In particolare, nell’aprile del 2023, Aude avrebbe fatto trapelare un elenco di funzionalità finalizzate all’applicazione Diario di iPhone, inviandole ad un giornalista del Wall Street Journal e parlandone durante una telefonata. Secondo Apple, Aude avrebbe anche inviato l’applicazione Signal per inviare “oltre 1400 messaggi allo stesso giornalista, che Aude chiamava Homeboy”. Lo sviluppatore software però è anche accusato di aver inviato oltre 10mila messaggi di testo ad un’altra giornalista, di The Information, che avrebbe anche incontrato. I leak però coprirebbero anche Apple Vision Pro ed alcune informazioni confidenziali.

Apple sarebbe venuta a conoscenza delle rivelazioni alla fine del 2023, e di averlo licenziato per presunta cattiva condotta nel dicembre dello stesso anno. A spingere i legali a presentare la causa ci sarebbe anche la mancata volontà da parte di Aude di collaborare.

