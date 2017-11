Apple HomePod: il lancio è stato posticipato al 2018

Lo speaker che Apple ha presentato a Giugno durante la, sarebbe dovuto arrivare a Dicembre. In queste ore però l’azienda con sede a Cupertino ha annunciato che lo speaker HomePod subirà un ritardo e verrà lanciato ufficialmente solo nel

L’inizio delle vendite di HomePod erano previste per il mese di Dicembre, ma a quanto pare la società californiana ha deciso di prendersi più tempo per lavorare su questo prodotto, che integrerà al suo interno non solo l’hardware necessario per una riproduzione musicale di qualità, ma anche l’assistente vocale Siri. In una nota diramata da Apple, l’azienda ha infatti fatto sapere che le occorre un po’ di tempo in più per rendere HomePod perfetto.

Per questo motivo i primi modelli verranno spediti a Gennaio, il lancio inizialmente è previsto solo in America, Regno Unito ed Australia.