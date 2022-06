Apple HomePod Mini è lo smart speaker più venduto al mondo: gli ultimi dati di mercato

L’Apple HomePod Mini arrivato in Italia lo scorso ottobre sta riscuotendo non poco successo sul mercato degli smart speaker: a sorpresa di molti, secondo le ultime indagini di mercato, HomePod Mini è lo smart speaker più venduto al mondo nel primo trimestre del 2022.

A pubblicare tali dati sono stati gli esperti di Strategy Analytics, i quali confermano come Apple abbia raddoppiato la sua quota di mercato nel settore degli smart speaker nel 2021, e come nel Q1 2022 siano state vendute 4,5 milioni di unità per una crescita del 29% su base annuale. Potrebbero sembrare poche, eppure superano Google Nest Hub e Amazon Echo Show 8 arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto. Ad ogni modo, Amazon ha venduto 9,9 milioni di smart speaker grazie a un portfolio più variegato rispetto a quello della Mela, mentre Google segue al terzo posto con 6,1 milioni di unità totali.

Secondo Strategy Analytics, HomePod mini crescerà in modo significativo nel 2023 grazie all’espansione verso altri mercati, ma resta ovviamente una semplice previsione dell’andamento sul mercato. Sarà interessante vedere se e come cambierà il settore con l’eventuale lancio di nuovi modelli da parte di Google o Amazon nel corso dell’anno corrente. Per ora, però, Apple può gioire non poco.

