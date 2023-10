Apple HomePod ricondizionati ufficialmente in vendita anche in Italia

È da un po' che non si fa riferimento a questi dispositivi, probabilmente da quando è stato aumentato il prezzo di HomePod mini, ma è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alle soluzioni HomePod di Apple.

A tal proposito, come indicato anche da MacRumors, la società di Cupertino ha deciso di avviare la vendita di HomePod ricondizionati in diversi Paesi. Sì, di mezzo c'è anche l'Italia, ma non solo: tra i Paesi selezionati rientrano Regno Unito, Spagna, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Australia, Belgio, Giappone, Nuova Zelanda e non solo.

Si fa insomma riferimento a un'iniziativa estesa essenzialmente a livello globale, nonostante risulti chiaramente interessante approfondire più che altro quanto avviene sul mercato nostrano. In questo contesto, è stato lanciato un apposito annuncio sul portale ufficiale di Apple. Mediante quest'ultimo, viene proposto l'HomePod ricondizionato di seconda generazione a un prezzo di 299 euro.

Lo sconto è insomma di 50 euro, visto che usualmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 349 euro. Si può in ogni caso scegliere tra le colorazioni Mezzanotte e Bianco. Da notare il fatto che il prodotto arriva in un apposito packaging bianco Apple Certified Refurbished, che potete vedere nell'immagine di copertina. Per il resto, la società di Cupertino indica di mettere in atto un "rigoroso processo di ricondizionamento prima della vendita".