Apple I del 1976 venduto per quasi 500.000 Dollari

I dispositivi Apple, soprattutto i primi, sono diventati oggetti da collezione molto ambiti. A conferma di ciò arriva la notizia che un Apple I originale del 1976, costruito da Steve Wozniak, è stato venduto per circa 500.000 Dollari (471 mila per la precisione) nel corso di un'asta tenuta da Christie's.

Il PC è comprensivo di una custodia in pelle, manuale d'istruzioni originale e tastiera integrata. Sulla scheda madre è presente l'indicazione "Apple Computer 1 Palo alto Ca. Copyright 1976", mentre il numero di serie è 01-0053. Il primo possessore è stato Rick Conte, che l'ha acquistato nel 1977 salvo poi donarlo ad un'organizzazione senza scopo di lucro nel Dicembre 2009, che l'ha venduto a Luglio 2010 ad una collezione privata. L'asta era cominciata qualche settimana fa.

Non si tratta di una novità assoluta. Attualmente sono presenti in circolazione quindici esemplari dell'Apple I, di cui uno è in esposizione allo Smithsonian Musem of Art ed altri dodici in vari musei della tecnologia e scienza sparsi in tutto il mondo. Di recente alcune aste hanno raggiunto anche quota 905 mila Dollari, come nel caso di quella vinta dall'Henry Ford Museum di Dearborn, in Michigan. All'epoca ne furono realizzate circa 200 unità: la maggior parte però sono andate distrutte.

Il prezzo di lancio pubblicizzato da Steve Jobs era di 666,66 Dollari.