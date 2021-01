Apple I costruito da Steve Jobs e Wozniak appare su eBay a 1,5 milioni di Dollari

Può capitare che su siti di aste appaiano prodotti o dispositivi vintage che hanno fatto la storia del mercato o comunque hanno un certo fascino agli occhi degli appassionati, come nel caso recente del modello autentico di Apple I scovato su eBay alla cifra astronomica di 1,5 milioni di Dollari.

Questa unità attualmente battuta all’asta è una delle sei autentiche prodotte con case in legno KOA e una scheda madre NTI non modificata ed è pure uno dei primi 50 Apple I costruiti da Steve Jobs e Steve Wozniak. Come se non bastasse, sebbene siano passati ben 45 anni dal suo lancio risulta ancora perfettamente funzionante con tutte le componenti originali…o quasi, dato che sono stati sostituiti solamente connettori video e tastiera.

Secondo il post su eBay, il venditore di questo pezzo ne sarebbe entrato in possesso ancora nel 1978 dopo averlo acquistato in un negozio di elettronica a Montreal, in Canada, dopo che questo lo aveva ottenuto come permuta per un nuovo Apple II: “La provenienza di questo sistema Apple-1 è visibile al numero 79 del registro ufficiale Apple-1, come secondo proprietario. […] L'area del trasformatore sulla custodia è stata recentemente rinforzata, per evitare danni come eseguito su altre custodie Apple-1 simili in passato poiché l'adesivo si deteriora nel tempo”.

Considerato che Apple I è stato il primo prodotto in assoluto annunciato dall’attuale colosso di Cupertino ancora nel 1976 e venduto all’originale prezzo di listino di 666,66 Dollari, si tratta veramente di un pezzo storico. La cifra astronomica, però, potrebbe scendere con le contrattazioni degli acquirenti eventualmente interessati.

Apple intanto ha registrato un Q4 2020 da record e Tim Cook sarebbe pronto a “festeggiare” lanciando nuovi prodotti interessanti nel corso del 2021, oltre agli ovvi iPhone 13, iPad 2021 e la nuova gamma dei MacBook Pro.