Apple, l'IA generativa è il futuro? Le nuove assunzioni sembrano suggerirlo

Anche Apple è al lavoro sulla sua IA proprietaria, seguendo le orme di compagnie del calibro di Meta, Microsoft e Google. Non a caso, il colosso di Cupertino starebbe cercando talenti specializzati nell'IA in tutto il mondo, puntando a consolidare il suo organico nel settore dell'Intelligenza Artificiale e dell'IA generativa.

La notizia arriva dall'Economic Times, che spiega che gli annunci di lavoro di Apple legati all'IA sono drasticamente aumentati nel corso degli ultimi mesi. In particolare, nell'ultimo trimestre la Mela Morsicata avrebbe iniziato a pubblicare un gran numero di offerte di lavoro nel settore dell'IA generativa, nel quale finora non ha mai effettuato assunzioni.

Per di più, le posizioni aperte presso l'azienda non riguardano solo gli Stati Uniti, ma anche l'Asia e l'Europa, suggerendo che il team al lavoro sull'IA di Apple sarà il primo veramente "globale" dell'azienda, dopo che per anni (anzi, per decenni) il colosso di Cupertino ha cercato di condensare tutta la sua ricerca e tutto il suo sviluppo nelle sue sedi californiane.

Una delle inserzioni pubblicate online da Apple spiega che "stiamo cercando un candidato con un'esperienza comprovata nel settore della ricerca sul Machine Learning applicata. Le responsabilità di questo ruolo comprendono il training di modelli linguistici su vasta scala e la realizzazione di modelli multi-modali distribuiti, l'implementazione di reti neutrali compatte sui device della nostra compagnia e l'apprendimento di sistemi e politiche per personalizzare l'esperienza in modo da preservare la privacy degli utenti".

Sfortunatamente, i progetti di Apple sull'IA non sono ancora stati ufficializzati dall'azienda: in molti pensavano che la Mela Morsicata ne avrebbe parlato durante la WWDC di giugno, aspettandosi una profonda revisione IA di Siri, che però non è arrivata. A questo punto, è possibile che le prossime mosse del colosso di Cupertino vengano svelate verso la fine del 2023 o, addirittura, alla WWDC del 2024.