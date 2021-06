Apple, molti iMac con chip M1 hanno lo schermo o il supporto storti: che succede?

I nuovi iMac con chip M1 lanciati a fine aprile 2021 sembrerebbero avere avuto qualche problema durante la produzione, almeno in molteplici unità giunte recentemente ai clienti specialmente statunitensi: alcuni proprietari, infatti, hanno lamentato una strana inclinazione del display o del supporto.

A segnalare per primo questo disguido è stato lo YouTuber iPhonedo con un video completamente dedicato alla sua avventura con l’ultimissimo iMac, poi ritornato ad Apple per la sostituzione. Egli ha spiegato che il problema in questione non influisce molto sul corretto utilizzo del computer e sulle performance in sé, ma che questa imprevista ed errata inclinazione resta comunque una distrazione oltre che un difetto dovuto da sviste da parte del colosso di Cupertino.

Molti utenti tramite Reddit hanno poi segnalato a loro volta lo stesso problema, scherzando sul fatto che “se tutti gli iMac sono inclinati, allora nessun iMac è effettivamente inclinato”. Tra una battuta e l’altra, c’è chi si è lamentato del supporto Apple che non ha sostituito il dispositivo oppure non lo ha riparato: le sette viti fissate dal display al supporto, infatti, non sarebbero accessibili all’utente per una riparazione fai-da-te, comunque sconsigliata. Rimanendo comunque un errore di fabbricazione/montaggio assolutamente non grave, tante altre persone non lo hanno minimamente notato fino alla visione del video in questione. A questo punto resta solo una domanda: quanti clienti hanno ricevuto degli iMac con lo schermo storto?

