Apple iMac con chip M1 ufficiale, tra colorazioni e specifiche interessanti

Nel corso dell'evento di oggi 20 aprile 2021, Apple ha ufficializzato il nuovo iMac con chip M1. Quest'ultimo dispone di ben sette colorazioni, nonché di specifiche tecniche interessanti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, oltre all'ovvia presenza del chip M1, si fa notare il display da 24 pollici con risoluzione "4.5K" (in passato si arrivava a 21,5 pollici), che Apple definisce di "alta caratura". La società di Cupertino afferma di aver rivisto anche microfoni (tre con riduzione del rumore) e altoparlanti (sei in totale). C'è il supporto a Dolby Atmos. Inoltre, non manca una webcam 1080p, che può tornare utile, ad esempio, per FaceTime. Durante l'evento, si è fatto riferimento a buone prestazioni in contesti con scarsa luminosità. Ci sono poi fino a quattro porte USB Type-C, di cui due Thunderbolt.

Chiaramente, come per gli altri dispositivi M1, c'è la possibilità di far funzionare le app iOS. I prezzi partono da 1299 dollari per la variante con CPU 8-core, GPU 7-core, 8GB di memoria, 256GB di SSD, due porte Thunderbolt e Magic Keyboard. Il modello che dispone invece di GPU 8-core, due porte USB 3, Magic Keyboard con Touch ID ed Ethernet (con modulo separato) partirà da 1499 dollari. I preordini per gli Stati Uniti d'America inizieranno il 30 aprile 2021, mentre la disponibilità partirà dalla seconda metà di maggio 2021.

Ricordiamo che durante l'evento sono stati annunciati anche gli Apple AirTags.



Aggiornamento ore 21:02 20/04/2021: sono arrivati prezzi e disponibilità per l'Italia. Si parte da 1499 euro e si arriva fino a 1949 euro. I preordini partiranno dal 30 aprile 2021, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dalla seconda metà di maggio.