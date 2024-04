APPLE iMac ALL-IN-ONE in OFFERTA: a questo prezzo non lo trovi più!

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac monta l'esclusivo chip M1 il quale offre prestazioni eccezionali, ideale quindi anche per professionisti, pure per la presenza di diverse app professionali pre-installate. Ma anche per il tempo libero.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Comodissimo da portare dove vuoi, grazie al design ultrasottile e leggerissimo, disponibile in sette splendidi colori. Inoltre, potrai abbinare un Magic Mouse e una Magic Keyboard in tinta, per un corredo tecnologico davvero invidiabile.

Tra le app pre-installate annoveriamo Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Affinity Photo e molte delle tue app preferite che già usi iPhone e iPad.

Il display Retina 4,5K da 24" ha 500 nit di luminosità e supporta un miliardo di colori, così quando guardi film in streaming o ritocchi le tue foto tutto è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai. Una buona notizia per quanti vogliono utilizzarlo per rilassarsi davanti alla propria serie tv.

Molto utile il fatto che preveda 2 porte Thunderbolt / USB 4, fino a due porte USB 3, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale, sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi. E per le orecchie.

Ottime notizie anche per quanto concerne la memoria, grazie a quella nativa di 512GB con la veloce archiviazione SSD, ma puoi espanderla fino a 2TB. Archivi ciò che vuoi!

