Apple iMac M1 e AirTag già sulla vostra scrivania in AR: ecco come fare

Questa sera non si parla ovviamente d'altro per quel che riguarda il mondo tech: l'evento di Apple si è appena concluso e ha portato con sé parecchie novità, tra cui il nuovo iMac con chip M1 e gli AirTag. Ebbene, potete già "posizionarli" sulla vostra scrivania.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la società di Cupertino sta fornendo agli utenti la possibilità di "dare uno sguardo ravvicinato", ovviamente in modo virtuale, ad alcuni dei prodotti annunciati durante il keynote di oggi 20 aprile 2021. In parole povere, Apple sta utilizzando la realtà aumentata per consentire alle persone di posizionare in modo digitale i prodotti all'interno della propria stanza.

Più precisamente, si possono vedere in questo modo i modelli 3D del nuovo iMac M1 e degli AirTag. Per visualizzare questi dispositivi, ad esempio, sulla propria scrivania, basta collegarsi al sito Web ufficiale di Apple direttamente dal proprio iPhone, premere sul pulsante "Scopri di più" relativo al dispositivo che si vuole visualizzare e fare tap sul collegamento "Guarda in AR", presente all'interno della pagina. Dopodiché, si può scegliere tra "AR", per vedere il dispositivo all'interno della propria stanza, oppure "Oggetto", per visualizzare semplicemente il modello 3D.

In ogni caso, ricordiamo che durante l'evento odierno sono stati effettuati anche altri annunci. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla notizia che "riassume" prezzi e disponibilità.