Apple: iMac M1, iPad Pro, AirTag e TV 4K in Italia: prezzi e disponibilità

Si è concluso da poco il keynote di Apple dal motto "Spring Loaded". Come di consueto, la società di Cupertino ha dunque ufficializzato prezzi e disponibilità in Italia dei prodotti annunciati, ovvero iMac con chip M1, iPad Pro, AirTag, Apple TV 4K e colorazione viola di iPhone 12.

Ebbene, stando al portale ufficiale italiano, le informazioni che gli interessati devono tenere a mente sono le seguenti.

Prezzi e disponibilità di iMac M1, iPad Pro, AirTag, Apple TV 4K e iPhone 12 viola

iMac M1 (CPU 8-core, GPU 7-core, 256GB, 8GB, Magic Keyboard): 1499 euro. Preordini dal 30 aprile 2021, disponibilità dalla seconda metà di maggio;

iMac M1 (CPU 8-core, GPU 8-core, 256GB, 8GB, due USB 3, Gigabit Ethernet, Magic Keyboard con Touch ID): 1719 euro. Preorder dal 30 aprile 2021, disponibilità dalla seconda metà di maggio;

iMac M1 (CPU 8-core, GPU 8-core, 512GB , 8GB, due USB 3, Gigabit Ethernet, Magic Keyboard con Touch ID): 1949 euro. Preordini dal 30 aprile 2021, disponibilità dalla seconda metà di maggio;

iPad Pro (Liquid Retina da 11 pollici): a partire da 889 euro. Preorder dal 30 aprile 2021, disponibilità dalla seconda metà di maggio;

iPad Pro (Liquid Retina XDR da 12,9 pollici): a partire da 1219 euro. Preordini dal 30 aprile 2021, disponibilità dalla seconda metà di maggio;

iPhone 12 mini (viola): 839 euro. Preorder dalle 14:00 del 23 aprile 2021. Disponibilità a partire dal 30 aprile;

iPhone 12 (viola): 939 euro. Preordini dalle 14:00 del 23 aprile 2021. Disponibile dal 30 aprile;

AirTag (confezione da 1): 35 euro. Si potrà ordinare dalle 14:00 del 23 aprile 2021;

AirTag (confezione da 4): 119 euro. Si potrà ordinare dalle 14:00 del 23 aprile 2021;

Apple TV 4K (32GB): 199 euro. Preorder dal 30 aprile 2021. Disponibilità dalla seconda metà di maggio.

Apple TV 4K (64GB): 219 euro. Preordini dal 30 aprile 2021. Disponibile dalla seconda metà di maggio.

Insomma, Apple ha reso noti prezzi e disponibilità per tutti i prodotti annunciati in data odierna. Per il resto, ricordiamo che settimana prossima arriverà iOS 14.5.