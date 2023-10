Apple: l'iMac M3 da 24' è pronto, ma nessun nuovo lancio fino a inizio 2024

Già da qualche settimana, non si fa altro che parlare del lancio degli iMac e iMac Pro M2, che per alcuni leaker sarebbe imminente. Oggi, invece, il noto analista Ming-Chi Kuo gela il sangue dei fan di Cupertino: niente nuovi Mac fino a inizio 2024, secondo l'esperto. Tuttavia, con il nuovo anno le uscite dovrebbero riprendere rapidamente.

Insomma, sembra proprio che il destino riservato a Mac e Macbook sarà pressoché identico a quello degli iPad Air e iPad Mini di nuova generazione, inizialmente rumoreggiati per metà ottobre ma anch'essi posticipati all'ultimo alla primavera del 2024 (almeno, però, Apple ha lanciato la nuova Apple Pencil con porta di ricarica USB-C).

In un post su Medium, Kuo ha spiegato che Apple si aspetta un calo del 30% delle vendite dei Mac e Macbook nel quarto trimestre del 2023 a confronto con il medesimo periodo dello scorso anno. Ciò dipenderebbe essenzialmente da due ragioni: la prima è che le vendite del Macbook Air da 15" sono inferiori alle aspettative; la seconda è che nessun nuovo Mac arriverà in autunno e in inverno, lasciando "scoperta" la lineup di desktop e laptop della Mela Morsicata.

Secondo Kuo, comunque, non ci sarebbero ritardi in casa Apple: quella di "trattenere" i nuovi prodotti fino all'inizio del 2023 sarebbe una scelta di mercato, dovuta alla necessità del colosso di Cupertino di liberarsi dell'invenduto degli ultimi mesi. Inoltre, l'analista ha aggiunto che Apple si aspetta grandi cose dal chip M3, sia in termini di performance che di vendite.

Separatamente, lo stesso Kuo ha spiegato che un nuovo iMac da 24" con chip M3 è in arrivo: il desktop sarà probabilmente il primo prodotto Apple in arrivo nel 2024, con una release fissata tra marzo e aprile. Inizialmente, il device sarebbe dovuto uscire proprio nel quarto trimestre del 2023. Infine, Kuo ha preannunciato un iMac Pro da 32" con schermo mini-LED e chip M3 (probabilmente in variante Pro o Max) nel 2025.