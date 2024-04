Apple iMac con M3 è già SCESO DI PREZZO in questa colorazione

Nel corso degli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare il nuovo iMac di Apple. Presentato in occasione dell'arrivo di M1, la gamma si contraddistingue per essere coloratissima e, soprattutto, estremamente versatile grazie alla sua compattezza.

In uno chassis di 24" è infatti presente tutto il corredo tecnologico che ha da offrire Apple. Dagli 8 GB di RAM di cui si è discusso ampiamente nell'ultimo periodo, ai 256 GB di memoria interna SSD. Ma, soprattutto, un display davvero incredibile, Retina, con risoluzione 4.5K. A spingere tutto questo ben di dio è il processore M3, ultimissimo arrivato in casa Apple e presentato solo pochi mesi fa. Oggi quindi nonostante sia passato pochissimo dalla messa in commercio del prodotto, possiamo godere già di un primo, netto calo di prezzo su iMac, disponibile alla cifra di soli 1359€ nella colorazione rosa. Ben il 17% in meno dei 1629€ a cui viene solitamente venduto.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

La peculiarità del prodotto è sicuramente la sua conformazione da all-in-one, che gli permette di essere spostato in qualsiasi stanza senza avere necessità di spazi oltre l'ingombro, limitato, del pannello da 24". Altra caratteristica peculiare è la qualità delle videochiamate, grazie all'integrazione di una webcam Full HD a 1080p e tre microfoni di qualità, per andare a ripulire la voce e a nascondere i disturbi sonori. Infine i sei altoparlanti, in grado di riprodurre fedelmente qualsiasi brano con una fedeltà sopra le righe. Un dispositivo adatto a qualsiasi scopo e utilizzo, grazie alle performance del chip M3 di Apple, in grado di sorreggere qualsivoglia stress - lavorativo e di svago. Da non sottovalutare gli accessori inclusi nella confezione, tra cui la Magic Keyboard con Touch ID integrato ed il Magic Mouse.

