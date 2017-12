Apple: l'iMac Pro in arrivo sul mercato nel giro di pochi giorni

Lo scorso mese di Giugno, nel corso della conferenza tenuta presso la WWDC,ha presentato il nuovo iMac Pro , il primo della gamma, affermando che avrebbe raggiunto i negozi nel mese di Dicembre, ma prima di oggi ancora non erano disponibili novità a riguardo.

Il responsabile dell'area marketing della compagnia di Cupertino, Phil Schiller, nel corso di un'intervista rilasciata a T3 e riportata da 9to5mac, ha affermato che il lancio di iMac Pro sul mercato è ormai "questione di giorni. Ci stiamo avvicinando all'arrivo sul mercato, manca davvero poco". Il lancio è previsto per il prossimo 14 Dicembre.

L'iMac Pro chiaramente non è un computer che necessita di essere lanciato sul mercato prima di Natale, a causa dei costi elevati ed il mercato a cui si rivolge, dato che è una macchina professionale progettata per studi grafici e coloro che necessitano di prestazioni elevate su schermi grandi.

Nessuna novità invece dal fronte HomePod, il cui lancio è stato posticipato all'inizio del 2018 lo scorso mese.

Schiller comunque ha precisato che iMac Pro non è in alcun modo in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista.

Il prezzo di partenza è di 4.999 Dollari per la versione con processore Xeon, display 5K GPU Radeon Vega ed altre specifiche di fascia alta.