Apple e l'impatto della situazione in Cina: AAPL perde un trilione di dollari nel 2022

La situazione in Cina sta comportando grattacapi non di poco conto anche nel mondo della tecnologia. Tra le aziende che si stanno trovando in una situazione non esattamente rose e fiori c'è Apple, considerando che, secondo un report, AAPL ha perso un trilione di dollari nel 2022.

Come riportato da 9to5Mac, le azioni dell'azienda di Tim Cook hanno toccato il minimo di 52 settimane, arrivando a perdere il succitato valore. Apple aveva già avvertito clienti e investitori a novembre 2022 in merito a quanto la situazione in Cina stesse limitando le capacità in termini di produzione, soprattutto relativamente agli iPhone 14 Pro.

Nella giornata del 28 dicembre 2022 ci ha pensato TrendForce a pubblicare un report che cerca di fare il punto della situazione. Stando ai dati legati a questa fonte, nel 2022 le spedizioni totali relative a tutti i modelli di iPhone 14 coinvolgeranno 78,1 milioni di unità. Si prevede poi un calo annuo del 22% nel Q1 2023 per le spedizioni di iPhone. In quel periodo, infatti, dovrebbero essere spedite fino a 47 milioni di unità.

Alla base di tutto ciò c'è il problema della carenza di manodopera in Cina, considerando la situazione relativa al COVID-19 e al partner Foxconn. Il quadro è iniziato a delinearsi a dicembre 2022 e secondo le fonti questi problemi "potrebbero peggiorare". In questo contesto, la volontà che starebbe emergendo in casa Apple sarebbe quella di diversificare la produzione a partire dalla gamma iPhone 15 (evitando di avere Foxconn come unico fornitore per i modelli Pro).