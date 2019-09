Apple 'impazzisce' con gli aggiornamenti: disponibile iOS 13.1.2 in Italia

Quattro aggiornamenti in pochi giorni: sembra proprio che quest'anno Apple non voglia proprio smettere di rilasciare update per il suo sistema operativo mobile. Infatti, a sorpresa, la società di Cupertino ha appena rilasciato iOS 13.1.2. Questo ad appena tre giorni di distanza dal precedente aggiornamento, ovvero iOS 13.1.1.

L'update è stato reso disponibile al download, come tutti gli altri, alle ore 19 circa italiane ed è un semplice aggiornamento secondario che si prefigge l'obiettivo di sistemare alcune problematiche riscontrate dagli utenti di iOS 13 e iOS 13.1. Nessuna funzionalità innovativa quindi, ma semplici "correzioni" al sistema operativo per gli iPhone.

Cosa cambia con iOS 13.1.2

Vi starete quindi chiedendo quali modifiche ha apportato Apple in quei pochi MB di update. Ebbene, riportiamo di seguito il changelog completo.

Risolto un bug relativo al backup di iCloud che causava il continuo avanzamento della barra che indica lo stato dell'operazione anche una volta che il backup era stato eseguito correttamente;

Risolto un problema che impediva il corretto funzionamento dell'app Fotocamera;

Risolto un problema che impediva di attivare la torcia;

Risolto un bug che poteva causare la perdita delle impostazioni di calibrazione del display;

Risolto un problema che non consentiva di avviare le shortcut a partire dall'HomePod;

Risolto un problema che faceva disconnettere il Bluetooth su certi veicoli.

Insomma, Apple ha semplicemente risolto alcuni dei problemi riscontrati dagli utenti.