Apple si impegna per il clima con Biden: zero emissioni negli USA entro 2035

Le intenzioni del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di lavorare duramente per l’ambiente si sono manifestate sin dall’inizio della sua presidenza con il reinserimento degli Stati Uniti negli accordi per il clima di Parigi. Anche diversi colossi statunitensi intendono seguirlo, tra cui Apple.

Stando a quanto riportato da CNBC, la vicepresidente per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali di Apple, Lisa Jackson, recentemente ha ribadito che la società di Cupertino resterà a fianco di Biden nell’intento di produrre energia elettrica senza emissioni entro il 2035: “Il progetto di produrre energia elettrica entro il 2035 senza emettere CO2 gode del nostro sostegno, ci piacerebbe che si concretizzasse poiché renderebbe più semplice il lavoro di tutti”.

Tutto ciò rientra anche nei piani della Mela già noti agli investitori da lungo tempo, dato che l’azienda di Tim Cook intende diventare carbon neutral entro il 2030. Alcuni primi passi sono già stati fatti in ambito sostenibilità ambientale, ma sono necessari ancora più sforzi.

Nel mentre, l’amministrazione Biden continua a lavorare sul Clean Energy Standard per far sì che la rete elettrica degli Stati Uniti si stacchi dai combustibili fossili entro il 2035: sebbene il piano originale fosse parte dell’American Jobs Plan, esso è stato rimosso dalla versione infine approvata dal Senato e ora richiede ulteriori discussioni, con la possibilità che rientri in un provvedimento da oltre 3 bilioni di Dollari.

