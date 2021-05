Apple implementerà i suoi modem 5G proprietari su iPhone nel 2023

Ming-Chi Kuo ha rilasciato una nuova nota riguardo il futuro di Apple, colosso di cui lui è ormai uno degli analisti più famosi al mondo. Dopo avere parlato di notch e Face ID per iPhone 13, ora ha discusso dell’arrivo dei primi modem 5G in silicio proprietari su iPhone nel 2023, se non addirittura prima.

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di MacRumors, infatti, Kuo avrebbe affermato quanto segue: “Prevediamo che l'iPhone adotterà i chip 5G con design di Apple al più presto, nel 2023. Poiché le vendite di Android nel mercato dei telefoni 5G di fascia alta sono lente, Qualcomm sarà costretta a competere per più ordini nel mercato di fascia bassa per compensare la perdita di ordini di Apple. Quando i vincoli di offerta miglioreranno, MediaTek e Qualcomm avranno meno potere contrattuale sui marchi, determinando una pressione competitiva significativamente più alta nel mercato di fascia medio-bassa”.

In altre parole, Apple ha confermato le intenzioni di puntare tutto sul suo chip 5G “fatto in casa” per ridurre le spese e gestire completamente i propri prodotti senza dover fare più affidamento su terze parti come Qualcomm. Considerato che la società statunitense ha già avviato lo sviluppo di tale componente verso fine 2020 e ora intende investirvi più risorse – basta vedere l’apertura del centro di sviluppo a Monaco di Baviera -, è chiaro come la Mela voglia premere sull’acceleratore e diventare indipendente.

Un passo importante, ma che richiederà anche il passaggio per molti step complessi tra brevetti, lavori lato hardware e software e altro ancora. Intanto continuerà ad acquistare i pezzi necessari per iPhone da Qualcomm, che come spiegato in precedenza dovrà poi trovare altri clienti per riempire il vuoto in entrate lasciato da Apple, che intanto potrebbe avere qualche sorpresa piacevole per i nuovi MacBook con chip M2.