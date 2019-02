Apple: in arrivo un MacBook Pro da 16'' ed un monitor 6K da 32''?

Secondo un . nuovo rapporto pubblicato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple, nel corso del 2019 la società di Cupertino potrebbe lanciare una nuova linea di MacBook Pro, caratterizzata da un rinnovato design.

A quanto pare la gamma sarà composta da un modello con schermo con diagonale tra 16 e 16,5 pollici, che lo renderebbe il laptop Apple più grande degli ultimi anni, in quanto i modelli da 17 pollici sono stati dismessi dal mercato nel 2012. Secondo Kuo sul mercato potrebbe anche arrivare un modello da 13 pollici con supporto per 32 gigabyte di RAM. Per fare un confronto, attualmente solo il MacBook Pro da 15 pollici può essere configurato in questo modo.

Ciò che sorprende maggiormente è la possibile presenza di un nuovo design, dal momento che Apple ha rilasciato i primi modelli con Touch Bar solo alla fine del 2016, a quattro anni dall'introduzione dei primi modelli con display Retina. Questa versione però non è risultata essere molto popolare, principalmente per i numerosi problemi segnalati con la tastiera.

Kuo ritiene però che Apple sia destinata a fare il proprio ritorno anche nel mercato dei display professionali, con uno schermo 6K da 31,6 pollici basato sulla tecnologia di retroilluminazione mini LED. L'ultimo monitor introdotto da Apple, il Thunderbolt Display, risale al 2016 e per i proprietari dei Mac attualmente la migliore soluzione è rappresentata dall'LG UltraFine 5K da 27 pollici.