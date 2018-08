Apple: in arrivo tre iPhone, un Apple Watch con schermo più grande ed i nuovi iPad Pro

Apple almeno ad oggi ancora non ha annunciato alcun keynote, ma conoscendo il colosso di Cupertino, la presentazione dei nuovi prodotti non dovrebbe tardare e già a metà settembre potrebbero vedere la luce i nuovi iDevices.

A riguardo i rumor sono tanti, e già da qualche settimana aleggiano sul web. Un nuovo rapporto pubblicato oggi da Bloomberg non fa altro che alimentare ulteriormente le indiscrezioni su cosa andrà a mostrare Apple.

Mark Gurman e Denny Wu, due degli analisti più popolari ed affidabili della popolare agenzia di stampa, sostengono che all'interno di Apple stanno definendo quello in corso come un altro "S Year", che quindi sarà caratterizzato dalla presentazione di prodotti nuovi ma con design già esistente. Secondo gli stessi, il rallentamento della crescita del mercato mobile globale porterà Apple ad aumentare i prezzi medi dei propri smartphone.

Secondo Bloomberg questo è lo schema che seguirà Apple per l'ultima parte dell'anno con la linea iPhone:

tre nuovi iPhone - a riguardo i dubbi sono pochi da tempo. Apple dovrebbe presentare tre nuovi iPhone, tra cui un iPhone X aggiornato con schermo OLED da 5,8 pollici, uno smartphone di fascia alta con schermo OLED da 6,5 pollici ed un modello più economico che assomiglierà ad iPhone X , ma con schermo LCD da 6,1 pollici. I due dispositivi più grandi dovrebbero anche sfoggiare uno slot dual-SIM, ma non sappiamo se questa feature sarà accessibile in Italia;

- a riguardo i dubbi sono pochi da tempo. dovrebbe presentare tre nuovi iPhone, tra cui un aggiornato con schermo OLED da 5,8 pollici, uno smartphone di fascia alta con schermo OLED da 6,5 pollici ed un modello più economico che assomiglierà ad , ma con schermo LCD da 6,1 pollici. I due dispositivi più grandi dovrebbero anche sfoggiare uno slot dual-SIM, ma non sappiamo se questa feature sarà accessibile in Italia; L' iPhone economico da 6,1 pollici dovrebbe essere caratterizzato da una molteplice quantità di colori. Gli utenti quindi avranno ampia scelta, ma la scocca sarà anche caratterizzata da bordi in alluminio non colorati al posto dell'involucro in acciaio inossidabile abbinato al colore e presente su iPhone X ;

economico da 6,1 pollici dovrebbe essere caratterizzato da una molteplice quantità di colori. Gli utenti quindi avranno ampia scelta, ma la scocca sarà anche caratterizzata da bordi in alluminio non colorati al posto dell'involucro in acciaio inossidabile abbinato al colore e presente su ; Tutti e tre i dispositivi sfoggeranno le nuove gesture introdotte in iPhone X ed il sistema Face ID che consente di sbloccare il dispositivo. Apple dovrebbe inoltre sfruttare a pieno lo schermo più grande per mostrare quante più informazioni possibili e sul modello da 6,5 pollici gli utenti potrebbero essere in grado di affiancare due applicazioni come succede su iPad Pro.

Sui nomi ancora non sono disponibili molte informazioni, ma Bloomberg sostiene che ci sarebbero state delle discussioni interne sui marchi da adottare, in quanto i tre dispositivi non sarebbero facili da differenziare. Il dispositivo di fascia alta potrebbe chiamarsi iPhone XS, mentre quello più grande iPhone XS Plus.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi, è lecito attendere la seconda generazione delle AirPods, un nuovo Apple Watch con schermo più grande ma nella stessa scocca, un nuovo caricatore wireless (probabilmente l'AirPower), ed i nuovi iPad Pro con cornici più sottili e Face ID e senza tasto Home fisico per le impronte digitali.