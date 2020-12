Apple dovrà includere il caricabatterie nelle confezioni di iPhone 12: succede in Brasile

La rimozione del caricabatterie dalla confezione di iPhone 12 ha suscitato molte polemiche e perplessità tra gli addetti ai lavori ed utenti. A quanto pare però in Brasile sono entrate in gioco le agenzie regolatore nazionali.

L’Agenzia Statale per la Protezione dei Consumatori del Brasile ha stabilito delle regole che obbligheranno Apple ad includere negli iPhone 12 venduti nella nazione anche il caricabatterie, indipendentemente dal modello.

Secondo l’Agenzia, si tratta di una componente essenziale per l’utilizzo degli smartphone da parte degli acquirenti, e la non inclusione del caricabatterie rappresenta una violazione del Codice di Difesa dei Consumatori in vigore.

L’Agenzia, inoltre, ha anche affermato che Apple non ha fornito materiale sufficiente per dimostrare che la rimozione del caricabatterie rappresenti un vantaggio per l’ambiente. Ci sono però delle limitazioni: tali misure si applicheranno solo a San Paolo e non al resto del Brasile, ma l’obiettivo è rendere questa linea guida operativa in tutto il paese.

Apple ha affermato che la scelta di rimuovere il caricabatterie dalle confezioni è strettamente legata a ragioni ambientali, ed il box “light” ridurrà l’impatto sull’ambiente dei nuovi smartphone. In molti però non hanno accolto favorevolmente questa tesi e non hanno disdegnato proteste attraverso i social.



Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere tramite i commenti.