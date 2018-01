Apple: incontro con i fornitori di occhiali per la realtà aumentata al CES?

, come abbiamo potuto ben vedere, non è stata tra le aziende protagoniste del CES di Las Vegas. Il gigante di Cupertino, infatti, ha sempre scelto un approccio diverso per la presentazione dei prodotti, preferendo eventi a se stanti come la World Wide Developer Conference o i keynote singoli.

Tuttavia, secondo quanto affermato da Bloomberg, alcuni rappresentanti del colosso di Cupertino avrebbero comunque preso parte al Consumer Electronic Show di Las Vegas.

Secondo quanto affermato dalla famosa agenzia di stampa internazionale, "i rappresentanti di grosse aziende come Apple, Facebook e Google avrebbero incontrato con alcuni fornitori specializzati nella produzione di componenti per occhiali basati sulla realtà aumentata". A riferire la notizia alcune persone vicine alla vicenda, che però non hanno fornito molte indicazioni sul tema degli incontri.

Bloomberg non è nuova a notizie di questo genere. Già in passato aveva parlato del possibile lancio, da parte di Apple, di un prodotto basato sulla realtà aumentata, come appunto gli occhiali.

Ad alimentare ulteriormente questi rumor ci ha pensato anche l'amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, che già dallo scorso anno ha sottolineato come per l'azienda da lui diretta il focus principale per il futuro sia rappresentato dalla realtà aumentata, e non da quella virtuale, che secondo lo stesso potrebbe migliorare l'esperienza ed in generale la vita delle persone.

Sul possibile lancio, però, ad oggi non abbiamo nessuna indicazione.