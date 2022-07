Apple: un incredibile video ci mostra le capacità AR del sensore LiDAR di iPhone

Apple AR uscirà solo nel 2023, ma ciò non significa che Apple non stia già lavorando duramente alle tecnologie legate all'AR sui propri device. Per esempio, il sensore LiDAR di alcuni iPhone può essere usato per l'AR, come mostra un impressionante video condiviso da uno sviluppatore.

L'ingegnere di Shopify Russ Maschmeyer ha infatti condiviso su Twitter una demo delle capacità AR del LiDAR di iPhone, che mostra dei risultati davvero incredibili per il sensore. Maschmeyer ha chiamato la demo "reset button", perché permette di eliminare con un filtro AR tutti i mobili di una stanza, lasciando solo i muri "nudi" che la compongono.

Vi consigliamo di dare un'occhiata al video in calce a questa notizia, ma in generale la demo sembra mostrare le capacità delle API in AR di Apple, annunciate nel corso della WWDC 2022 di giugno. Il software di Maschmeyer mostra l'iPhone che cancella tutti i mobili presenti nella stanza senza alcun problema, sostituendoli con dei muri bianchi estremamente realistici.

Grazie alla demo, Maschmeyer spiega che potrebbe essere possibile riprogettare dal vivo la propria casa, decidendo quali mobili buttare e quali comprare. Il tool, in particolare, potrebbe essere molto utili per i piccoli negozi di arredamento artigianale che popolano la piattaforma di Shopify, ma anche per colossi del settore come IKEA.

In un lungo thread di ben 12 tweet, lo sviluppatore spiega che il tool è stato sviluppato con l'API Apple RoomPlan, presentata da Cupertino durante la WWDC: l'API permette all'iPhone di effettuare la scansione di una stanza tramite il suo sensore LiDAR, capire dove si trovano i mobili ed "eliminarli" sovrapponendo loro un modello 3D dei muri stessi.