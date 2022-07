Apple sta incrementando il numero di pubblicità nell'App Store

Visti i ricavi dai servizi in aumento per Apple, il negozio digitale ufficiale App Store si fa sempre più centrale per la società di Cupertino. Non sorprende, dunque, che Tim Cook e soci stiano incrementando il numero di pubblicità che si possono trovare all'interno del popolare store digitale preinstallato sui dispositivi Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, l'obiettivo dichiarato è quello di voler mostrare al pubblico in modo più rapido ciò che l'App Store ha da offrire, ma di fatto si sta per andare a implementare uno spazio pubblicitario importante nella scheda "Oggi" del negozio digitale, così come nelle pagine delle app (in quest'ultimo caso la pubblicità comparirà nella sezione "consigliati").

In parole povere, finora l'azienda di Cupertino ha consentito agli sviluppatori di poter pubblicizzare le proprie app solamente nell'ambito delle funzionalità di ricerca dell'App Store, mentre la succitata novità comporterà il fatto che gli utenti vedranno comparire banner anche direttamente nella prima scheda in basso a sinistra del negozio digitale e nella sezione delle app consigliate.

È già stato annunciato che questi nuovi spazi includeranno solamente contenuti legati a pagine già approvate sull'App Store, nonché che la pubblicità rispetterà gli stessi rigorosi standard in termini di privacy a cui Apple ha sempre puntato. Tuttavia, la questione potrebbe non fare piacere esattamente a tutti, anche perché la pubblicità legata alla scheda "Oggi" comparirà a fianco dei contenuti editoriali legati all'App Store (anche se chiaramente gli ads verranno appositamente contrassegnati). I test dei nuovi spazi pubblicitari dovrebbero iniziare a breve.