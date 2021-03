Apple, indagine dell'Antitrust inglese per comportamento anticoncorrenziale

Sembra non esserci pace per Apple. Dopo il nuovo decreto dell'Arizona contro i vincoli sulle microtransazioni, anche il Regno Unito ha deciso di far partire un'investigazione sul colosso di Cupertino.

Come comunicato dal governo inglese, la Competition and Marketing Authority indagherà e cercherà di fornire delle risposte su un comportamento definito "anticoncorrenziale".

Benchè non venga mai esplicitato il nome dello sviluppatore che ha portato il problema davanti alle autorità competenti, la fonte suppone che si tratti della stessa Epic Games e, possibilmente, anche di Spotify. Le due aziende sono infatti a capo di una vera e propria coalizione per il libero mercato, la Coalition for App Fairness.

L'organismo esaminerà il comportamento di Apple come entità aziendale, quindi sia Apple UK Limited, Apple Europe Ltd e Apple Inc saranno nel calderone dell'indagine.

L'amministratore delegato dell'antitrust inglese, Andrea Coscelli, ha dichiarato che "milioni di noi usano le app ogni giorno per controllare il tempo, giocare o ordinare un cibo da asporto. Pertanto, le lamentele secondo cui Apple sta utilizzando la sua posizione di mercato per stabilire termini che sono ingiusti o possono limitare la concorrenza e la scelta, causando potenzialmente perdite ai clienti durante l'acquisto e l'utilizzo di app, richiedono un attento esame".



Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi su una vicenda che potrebbe sconvolgere il mercato delle app su tutte le piattaforme.