Apple e l'indizio su iPhone 14 nelle vostre case: provate questa esperienza

In seguito all'annuncio del keynote di settembre di Apple, torniamo a trattare su queste pagine quanto in arrivo da parte di Tim Cook e soci. Infatti, sembra proprio che la società di Cupertino si sia divertita a lasciare un indizio relativo a ciò che vedremo con la gamma iPhone 14.

Quest'ultimo si può trovare "direttamente nelle vostre case", in quanto si fa riferimento a una rapida esperienza in realtà aumentata. In parole povere, come già accaduto in altre occasioni in passato, agli utenti basta collegarsi al portale ufficiale di Apple mediante un iPhone o un iPad e fare tap sul logo di Apple presente al centro della pagina per scovare una sorta di easter egg.

Effettuando quest'operazione, comparirà infatti a schermo una modalità AR che consente di "immergersi" in un ambiente che sembra avere a che fare con l'astrofotografia. Al netto della potenzialmente divertente rapida esperienza (potreste voler inquadrare le vostre gambe mentre "entrate" nella scena AR), potrebbe trattarsi di un indizio non di poco conto.

A tal proposito, portali come PetaPixel e 9to5Mac affermano che questa "trovata" di Apple potrebbe voler significare proprio l'arrivo di nuove funzionalità fotografiche per gli iPhone 14, considerando anche che l'evento si chiama "Far out". Tuttavia, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Pensate che c'è anche chi ha fatto riferimento al possibile arrivo della connettività satellitare su iPhone 14: staremo a vedere. Ricordiamo che l'appuntamento è fissato per il 7 settembre 2022, alle ore 19:00 italiane.