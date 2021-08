Apple, ingegneri poco ottimisti sul futuro di Apple TV

Secondo quanto riferito dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultimo numero della sua newsletter "Power On", gli ingegneri Apple avrebbero personalmente espresso le loro preoccupazioni per la strategia adottata dalla società nei confronti dell'intrattenimento domestico.

Nello specifico, a preoccupare sarebbe il futuro di Apple TV. Gurman ritiene che il set top box stia ampiamente fallendo in un mercato che è dominato da alternative economiche come le Amazon Fire TV Stick ed, in America, da Roku. Secondo il giornalista Apple avrebbe la necessità di introdurre un dispositivo più competitivo ad un prezzo simile ad uno stick, pur mantenendo la maggior parte delle funzioni di Apple TV e l'integrazione con l'ecosistema della Mela.

Gurman però ritiene che ciò "non accadrà presto", ma gli ingegneri gli hanno confidato che "l'azienda non ha una forte strategia hardware per l'intrattenimento domestico ed all'interno della divisione che se ne occupa c'è poco ottimismo".

Il giornalista pone l'accento sulle numerose riprogettazioni dell'interfaccia che ha subito tvOS, ma nonostante ciò non è riuscito a sfondare il mercato. Nel 2023 dovrebbe vedere la luce un dispositivo che combinerà Apple TV ed Homepod ma se anche questo non dovesse riuscire ad ottenere il riscontro sperato, "potrebbe essere il momento per Apple di considerare di mettere ‌Apple TV‌ sullo stesso scaffale di altri prodotti da salotto come l'iPod HiFi e l'HomePod‌ di fascia alta".

Nel frattempo vi ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Apple TV 4K 2021.