Apple inizia ad abbandonare le SIM fisiche: negli USA iPhone 14 sarà solo eSIM

Durante la presentazione di iPhone 14, Apple ha posto l’attenzione su un aspetto che almeno inizialmente non toccherà il mercato internazionale ma che è già visto da molti come uno spoiler di ciò che vedremo anche da noi nel corso dei prossimi anni.

I modelli di iPhone 14 venduti negli USA, infatti, non includeranno il carrellino per le SIM fisiche, ma si baseranno esclusivamente sul sistema eSIM che Apple ha introdotto sui propri smartphone già svariati anni e che in America è supportato da tutti gli operatori. Si tratta di un primo passo significativo, che dimostra ancora una volta come alla lunga le intenzioni della Mela siano di pensionare definitivamente le SIM fisiche per recuperare spazio hardware e facilitare la vita agli utenti.

Non è tutto, però, perchè sempre negli Stati Uniti gli acquirenti di iPhone 14 avranno la possibilità di utilizzare due eSIM contemporaneamente. Fino ad iPhone 13 invece veniva data la possibilità di usare una SIM ed una eSIM in simultanea.

Con il nuovo iOS 16 in arrivo presto, inoltre, sarà anche possibile trasferire la eSIM tra iPhone tramite Bluetooth. Non è chiaro se a lungo o medio termine Apple abbia intenzione di replicare questa strategia altrove, ma si tratta senza dubbio di una novità interessante.