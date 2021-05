Anche Apple inizia ad interessarsi alle criptovalute: lo suggerisce un annuncio di lavoro

A quanto pare, anche Apple sta iniziando ad interessarsi alle criptovalute. A suggerirlo un annuncio di lavoro scovato da Coindesk, in cui il colosso di Cupertino afferma di essere alla ricerca di un responsabile per guidare il suo programma di partnership per i "pagamenti alternativi".

Nell'annuncio di lavoro, visualizzabile attraverso questo indirizzo, Apple richiede per i candidati cinque o più anni di esperienza "di lavoro in o con fornitori di servizi di pagamento alternativi, come portafogli digitali, BNPL, pagamenti veloci, criptovalute e così via".

Non è chiaro quali siano i progetti a lungo termine di Apple, ma è innegabile che una sua incursione o supporto nei confronti delle criptovalute potrebbe rappresentare una pubblicità importante per l'intero mercato, che di recente ha dovuto affrontare un pesante stop dopo il blocco del mining da parte della Cina, il quale ha provocato un vero e proprio crollo del Bitcoin.

Ovviamente, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sui suoi piani, ed interpellata da Coindesk non ha fornito nessuna risposta.

Occorre precisare che non si tratta della prima volta che emergono in rete rumor di questo tipo: qualche mese fa infatti i colleghi di MacRumors avevano suggerito il possibile supporto per la Coinbase Card da parte di Apple Pay, e questo rumor rientra nella stessa ottica.