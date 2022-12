Apple inizia a lavorare su iOS 16.3, al via la beta: scovate le prime novità

A pochi giorni dal lancio di iOS 16.2, Apple ha dato il via ai lavori su iOS 16.3, il prossimo major update per il proprio sistema operativo che presumibilmente vedrà la luce nel primo trimestre del 2023. Nella serata di ieri è già stata messa a disposizione degli iscritti al programma beta la prima versione.

Apple infatti ha distribuito le versioni beta di iOS 16.3, iPadOS 16.3 e macOS Ventura 13.2, che includono il supporto alle Security Keys, ovvero i token di sicurezza fisici FIDO che possono essere utilizzati come protezione aggiuntiva per il proprio Apple ID.

La compagnia americana aveva annunciato la novità la scorsa settimana, ed ha precisato che sarà disponibile in via ufficiale nel 2023. Con tale supporto, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un token FIDO di terze parti al proprio account che sarà necessario per l’autenticazione quando si accede ad un nuovo dispositivo o se si vuole effettuare il login ad un Apple ID.

Il sistema, progettato per sostituire i codici di verifica inviati ai dispositivi Apple, fornisce una protezione di alto livello contro phishing e l’accesso non autorizzato agli account. Gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un token direttamente dal menù “Chiavi di sicurezza” aggiunto sotto il menù dell’ID Apple.

A supportarlo saranno anche gli iPad e Mac, oltre che iPhone.