Apple inizia a migliorare Vision Pro: con visionOS 1.1 si possono avvicinare gli oggetti

Sono passati pochi giorni dal lancio di Apple Vision Pro negli Stati Uniti, ed il colosso di Cupertino ha già dato il via ai lavori sul sistema operativo, allo scopo di migliorare l’esperienza utente offerta dal visore.

A quanto pare, la prima beta per sviluppatori di visionOS 1.1 porta con se una novità importante:consente infatti agli utenti di avvicinare gli oggetti presenti nello spazio tridimensionale. Attualmente, infatti, quando ci si avvicina abbastanza ad un oggetto o alla finestra di un app, questa inizia a svanire nel nulla mentre lo si attraversa. Di conseguenza, per molti risulta scomodo in quanto costretti ad affaticare la vista per poter leggere il testo.

Nel changelog di visionOS beta 1.1, Apple spiega che gli utenti “saranno in grado di riposizionare le scene volumetriche molto più vicine di prima, il che consentirà un'interazione diretta più semplice” con gli oggetti in essi contenuti.

Apple ha anche abilitato la gestione dei dispositivi mobili con la nuova beta, il che apre le porte per il supporto per Microsoft Exchange e Google Workspace.

Nella giornata di ieri intanto è emerso che dimenticare il codice di Vision Pro potrebbe essere un problema, in quanto è necessario rivolgersi direttamente agli Apple Store o inviarlo in assistenza