Apple, inizia la produzione delle AirPods 3: posticipo confermato?

Ormai è praticamente certo. Le AirPods 3 non dovrebbero vedere la luce nel corso del prossimo keynote in cui, molto probabilmente, verrà svelato il nuovo iPad Pro.

Le prime indiscrezioni, per quanto affidabili, hanno dunque trovato le prime conferme. Secondo quanto riportato dalla fonte infatti, ADE Technology, compagnia partner di Apple, avrebbe appena iniziato la produzione di massa dei sensori ottici che andranno a far parte del pacchetto feature delle nuove AirPods 3.

Ulteriori conferme arrivano anche da MacRumors che sostiene la linea del lancio nella seconda metà di quest'anno. A questo punto le prime ipotesi parlano di un lancio contestuale alla famiglia iPhone 13, quindi intorno alla seconda metà di settembre.

Le nuove AirPods saranno profondamente diverse dalle prime due generazioni, con un astuccio più compatto, asticelle più corte e un look generale più vicino al modello Pro, pur mantenendo un form factor di tipo Ear Buds e non In-Ear come le TWS di fascia alta.

Un'altra grande differenza sarà nell'assenza dell'Active Noise Cancelation, caratteristica che dovrebbe rimanere appannaggio delle AirPods Pro.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori notizie, possibilmente da fonti ufficiali, ma sembra che ci sarà da attendere ancora un po' prima di provare i nuovi auricolari True Wireless di Apple. Ricordiamo infine che anche lo stesso keynote, inizialmente programmato per fine marzo, ha subito un posticipo al mese di aprile.