Apple, inizia l'era dell'USB-C: in arrivo le AirPods Pro con il nuovo ingresso

Il pensionamento dell’ingresso Lightning da parte di Apple potrebbe cominciare a breve, e concludersi con i nuovi iPhone 15 USB-C. Un’analisi effettuata nelle Release Candidate di iOS 16.4, infatti, ha portato alla scoperta delle nuove custodie per AirPods che potrebbero vedere la luce prossimamente.

Il popolare analista Ming-Chi Kuo in una serie di tweet ha suggerito che le indicazioni presenti nel sorgente probabilmente si riferiscono alle nuove AirPods Pro con case con ingresso USB-C, piuttosto che il Lightning attualmente presente.

La distribuzione di massa di questa nuova variante delle cuffie, secondo Kuo, dovrebbe iniziare tra il Q2 e Q3 2023, quindi entro settembre. Discorso diverso le AirPods 2 ed AirPods 3, che a quanto pare non saranno aggiornate.

Apple starebbe apportando questa modifica per conformarsi alla normativa dell’Unione Europea sul caricatore unico, che poi molto probabilmente sarà abbracciata anche da iPhone.

Non necessitano di aggiornamenti invece i Mac, che si basano sulla porta USB-C, così come la maggior parte degli iPad ed Apple Watch che nella confezione include un cavo da USB-C a MagSafe. In molti avevano chiesto anche lo scorso una custodia di questo tipo per le AirPods Pro 2, ma Apple alla fine ha comunque preferito lanciarla con il proprio standard di ricarica.