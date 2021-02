Apple inizia a vendere Mac M1 ricondizionati in Italia: ecco i prezzi

Apple ha lanciato in Italia, ormai da un po' di tempo, la possibilità di acquistare prodotti ricondizionati certificati mediante il suo portale ufficiale. L'ultima aggiunta in tal senso può risultare interessante.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la società di Cupertino ha iniziato a vendere alcuni Mac con chip M1 ricondizionati mediante il suo portale ufficiale. Ovviamente le segnalazioni provenienti dall'estero fanno riferimento al mercato statunitense, ma in realtà vi possiamo confermare che un "passo" simile è stato effettuato anche in Italia.

Per rendersene conto basta semplicemente collegarsi al sito Web ufficiale di Apple per quel che concerne il nostro Paese e premere sull'icona "Mac". Qui è possibile trovare tutti i dispositivi di questo tipo messi in vendita direttamente dall'azienda di Tim Cook (chiaramente si tratta di ricondizionati).

Tra i vari prodotti, è possibile notare la presenza di due MacBook Pro con chip M1. Il primo dispone di un SSD da 256GB e viene venduto a un prezzo pari a 1259 euro, mentre il secondo possiede un SSD da 512GB e costa 1449 euro. Il portale ufficiale di Apple riporta che i prezzi in genere solitamente sarebbero di 1479 euro e 1709 euro, quindi si tratta rispettivamente di un risparmio di 220 euro e 260 euro.