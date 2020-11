Apple, si inizia già a vociferare in merito agli iPhone 14 del 2022

Abbiamo recentemente assistito al lancio della gamma iPhone 12. Tuttavia, il mondo degli smartphone è alla costante ricerca di novità e non sorprende, dunque, che online si inizi già a vociferare in merito agli iPhone del 2022, ovvero iPhone 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il noto analista Ming-Chi Kuo, oramai diventato una "celebrità" tra gli appassionati dei dispositivi Apple a causa delle sue previsioni, ha affermato che i modelli di smartphone Apple del 2022 dovrebbero disporre di un teleobiettivo periscopico realizzato da Semco.

Questo significa che la gamma iPhone 14 potrebbe avere uno zoom ottico fino a 10x, un aspetto interessante per un certo tipo di utente. Vi ricordiamo che l'estensione totale dello zoom ottico di iPhone 12 Pro Max è pari a 5x. Insomma, tra due anni potremmo vedere interessanti novità per quel che concerne il comparto fotografico degli smartphone di Apple.

In ogni caso, il 2022 dovrebbe essere un anno di particolari novità per la società di Cupertino, perlomeno stando alle indiscrezioni trapelate finora. Infatti, si vocifera ormai da tempo del possibile lancio di un iPhone pieghevole tra due anni. Staremo a vedere, chiaramente è ancora troppo presto per poter fare affermazioni in merito. Nel frattempo, vedremo cosa si inventerà l'azienda di Tim Cook per il 2021.