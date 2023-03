Apple ha iniziato a lavorare sui MacBook Air OLED: sarà da 13,3 pollici

Si torna a parlare dei piani di Apple di puntare sui display OLED per i propri prodotti. Un nuovo articolo pubblicato dalla testata coreana The Elec riferisce che Samsung Display starebbe sviluppando un pannello OLED da 13,3 pollici per un nuovo modello di MacBook Air.

La società asiatica sarebbe anche al lavoro, insieme ad LG Display, su uno schermo OLED da 11 pollici per un futuro modello di iPad che dovrebbe vedere la luce nel 2024.

l prossimi anni quindi potrebbero essere molto importante per la Mela, che potrebbe lanciare sul mercato in sequenza i nuovi modelli di iPad Pro, MacBook Pro e MacBook Air con pannelli OLED. Quest’ultimo però sarebbe ancora lontano e The Elec suggerisce che potrebbero essere necessari circa due anni per completare lo sviluppo. Non si tratta della prima volta che emerge il rumor e lo scorso novembre l’analista Ming-Chi Kuo aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui i primi MacBook con schermo OLED arriveranno nel 2024.

The Elec, a proposito dei fornitori degli schermi OLED, rilancia l’indiscrezione secondo cui Apple inizialmente avrebbe scelto Samsung Display per i pannelli OLED da 10,86 pollici per un futuro modello di iPad. Il progetto tuttavia sarebbe stato scartato a causa dei problemi di prezzo e la qualità, ma anche per la volontà di differenziare l’iPad Air dall’iPad Pro. Per i futuri schermi OLED, la compagnia americana sarebbe passata ad uno schermo OLED a due stack, che dovrebbe debuttare su iPad Pro nel 2024.