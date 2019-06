Apple Watch, ci sarà una fotocamera integrata nel cinturino per le videochiamate?

In futuro Apple Watch potrebbe avere la fotocamera. Secondo vari rumor presenti in rete, la casa della Mela starebbe da tempo lavorando su un sistema in grado di consentire agli utenti di scattare fotografie direttamente dal polso, ed un nuovo brevetto emerso in rete ci mostra come potrebbe essere integrata la lente.

L'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti infatti ha concesso ad Apple una licenza che descrive un cinturino per Apple Watch con una fotocamera o sensore ottico apposto all'estremità. In queso modo coloro che acquisteranno questa nuova tipologia di cinturini potrebbero essere in grado di acquisire foto e video anche grazie al display dell'orologio intelligente che di fatto farebbe da mirino.

Nella licenza si legge che che il cinturino sarebbe realizzato con materiali flessibili, come la maggior parte di quelli presenti attualmente sul mercato, in modo tale da consentire agli utenti di piegarlo o ruotarlo per puntare la telecamera. Il brevetto di Apple include anche varie illustrazioni come quelle presenti in calce, che spiegano come posizionare il cinturino e la fotocamera.

Chiaramente, è lecito attendere una lente molto piccola, in grado di scattare fotografie a qualità non eccelsa, ma che potrebbe al contempo consentire di effettuare chiamate FaceTime direttamente dall'orologio, che dalla quarta serie include anche un modello con supporto Cellular.