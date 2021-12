Apple: un insider rivela tutti i dispositivi del 2022, con diverse sorprese

Come ogni domenica, l'insider di Bloomberg Mark Gurman, esperto del mondo Apple, pubblica la sua newsletter Power On relativa agli ultimi leak e rumor relativi ai prodotti di Cupertino. In particolare, questa settimana Gurman ha stabilito che nel 2022 Apple lancerà un redesign di iPad Pro, un iMac high-end e un nuovo Mac Pro.

Partendo dagli iPad, le informazioni date da Gurman si avvicinano a quelle di alcuni leak e si discostano da altri: in particolare, l'insider ha spiegato che iPad Pro 2022 sarà un redesign della versione 2021, ma secondo un rumor dello scorso ottobre non vedremo modifiche al design di iPad Pro fino al 2023 inoltrato.

Tuttavia, Gurman ha anche stabilito che il device avrà il supporto al wireless charging tramite MagSafe ed alla ricarica wireless inversa, come aveva già anticipato un rumor relativo ad iPad Pro dello scorso giugno. Inoltre, secondo Gurman, Apple potrebbe lanciare un nuovo iPad Air a basso costo ed un iPad standard "entry level" sempre nel 2022.

L'insider ha poi dichiarato che Apple sta lavorando ad un redesign per Macbook Air, che potrebbe avere un notch sulla falsariga del modello Pro lanciato poche settimane fa: a fine ottobre, infatti, erano trapelati dei primi render di Macbook Air 2022 che sfoggiavano un device estremamente sottile, il ritorno della cornice bianca e la presenza del notch.

Accanto al Macbook Air, la casa di Cupertino vorrebbe produrre anche un nuovo Mac Pro e un Mac Mini: si tratta di dispositivi già comparsi alcune settimane fa nella newsletter di Gurman, che dunque si è limitato a ribadire l'imminenza di questi device. Peraltro, l'esperto ha anche detto che nel 2022 arriverà un Macbook Pro "entry-level", anche se non è chiaro a cosa si riferisca con queste parole, poiché un device del genere andrebbe a coprire uno slot già occupato dai Macbook Air.

Gurman ha poi accennato all'arrivo dei nuovi iMac da 24" con chip Apple Silicon: il lancio di questi device nel 2022 è praticamente scontato, poiché gli iMac da 24" e da 27" sono gli unici a non aver ricevuto delle versioni aggiornate con chip della serie M. Secondo un leak di fine ottobre, poi, i due iMac saranno chiamati iMac Pro e avranno il chip M1 Max e M1 Pro, a seconda della configurazione hardware e delle dimensioni dello schermo.

Infine, Gurman si aspetta tre nuovi modelli di Apple Watch, che saranno rispettivamente un aggiornamento dell'Apple Watch SE, una versione aggiornata dell'Apple Watch standard, ovvero l'Apple Watch di Serie 8, e infine uno smartwatch "in versione ruggedized pensato per gli atleti degli sport estremi".

Dunque, ecco tutti gli annunci che Apple farà nel 2022, stando a quanto finora riportato da Gurman:

La lineup iPhone 14, composta da iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max

Un iPhone SE con tecnologia 5G

In campo iPad, un nuovo iPad Pro, un update per iPad Air e un nuovo iPad entry-level

Tre nuove versioni di Apple Watch

Nuovi auricolari AirPods Pro

Un iMac da 24" con chip Apple Silicon

Una versione completamente rinnovata di Macbook Air

Un Macbook Pro entry-level

Un nuovo Mac Mini

La nuova versione di Mac Pro con chip Apple Silicon

Infine, sempre il 2022 sarà per Gurman l'anno di lancio del visore Mixed Reality di Apple: se le previsioni fossero vere, l'anno prossimo sarebbe uno dei più importanti nella storia di Cupertino.