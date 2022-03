Apple, insider svela i Mac programmati fino al 2023: ci sono anche iMac Pro e Mac Pro

Dopo aver analizzato le speculazioni sulla fine della linea iMac Pro da 27", è ora il turno del noto insider Apple Mark Gurman per fare il punto della situazione sul futuro dei desktop di Cupertino all'indomani del keynote che ha distrutto ogni previsione fatta dagli esperti fino a questo momento.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg spiega di essere convinto che iMac Pro non sia giunto al capolinea come tanti credono, ma che semplicemente il device "salterà" la generazione M1 e farà il proprio debutto con un chip Apple Silicon solo in futuro. Addirittura, secondo Gurman, questo destino sarebbe comune anche al nuovo Mac Pro di Cupertino, che secondo alcuni altri leaker dovrebbe arrivare a fine 2022.

Al contrario, secondo Gurman, né iMac Pro da 27" né Mac Pro arriveranno presto: al contrario, i due device non dovrebbero ricevere un refresh con chip M1, ma potrebbero saltare direttamente alla generazione successiva, quella dei chip M2, che sarà inaugurata tra fine 2022 e inizio 2023. Il motivo alla base di questa scelta sarebbe semplicemente quello di lasciare più spazio al nuovo Mac Studio, che così avrebbe circa un anno e mezzo di tempo per trovarsi una nicchia di mercato.

Riguardo a Mac Pro, Gurman crede che l'uscita del dispositivo sia stata posticipata a dopo l'annuncio del chip M2 perché Apple sarebbe al lavoro su un chipset estremamente potente, noto come M2 Ultra o M2 Extreme, che supererebbe di molto il chip M1 Ultra che si trova sotto la scocca di Mac Studio. Inoltre, la stessa Apple ha spiegato che non lancerà altri chip M1 dopo M1 Ultra: è dunque estremamente improbabile che la casa di Cupertino torni sui propri passi lanciando un Mac Pro M1 con un chip ancora più potente di quello di Mac Studio, o che riutilizzi il chip M1 Ultra anche per Mac Pro.

Secondo Gurman, poi, Apple lancerà diversi nuovi Mac a metà 2022. Questi ultimi dovrebbero essere, come ampiamente previsto da diversi leaker e insider, il nuovo Macbook Air con chip M2, il Mac Mini con chip M2 (anche se secondo l'analista Ming-Chi Kuo un nuovo Mac Mini arriverà solo nel 2023), il Macbook "Pro" da 13" e un nuovo iMac da 24" con chip M2. Infine, a completare la lineup Apple per il 2022 ci sarà il nuovo monitor da 27" con risoluzione 5K, che dovrebbe semplicemente chiamarsi Apple Pro Display 5K.

Per fare ordine nel caos emerso dopo l'annuncio di Mac Studio, Gurman ha anche pubblicato una lista dei Mac in arrivo fino al 2023, quando verrà completata la transizione al chip M2, che comprende:

Macbook Air con chip M2

Macbook (o Macbook Pro) da 13" con chip M2

Macbook Pro da 14" e da 16" con chip M2 Pro e M2 Max

Mac Mini con chip M2 (entry-level) e chip M2 Pro (high-end, in sostituzione del modello con chip Intel del 2018)

iMac da 21" e da 24" con chip M2

iMac Pro da 27" con chip M2 Pro e M2 Max

Mac Studio con M2 Max e M2 Ultra

Mac Pro con M2 Ultra e M2 Extreme

Apple Studio Display (già lanciato insieme a Mac Studio)

Apple Pro Display 5K

Non ci resta che attendere per sapere se le speculazioni di Gurman siano corrette o meno: con ogni probabilità, comunque, la prossima cornice in cui Apple annuncerà dei nuovi Mac sarà quella della WWDC 2022 di giugno.