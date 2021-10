Apple, insistenti rumor sul MacBook Pro con notch: spunta una foto

Siamo ormai agli sgoccioli: il 18 ottobre 2021 Apple terrà il suo evento Unleashed, in cui si prevede che la società di Tim Cook annunci i nuovi Mac. Tra questi dovrebbe esserci anche MacBook Pro, che a quanto pare potrebbe spiazzare un po' tutti.

Non si fa riferimento alle prestazioni, bensì al design e più precisamente al display. Infatti, si stanno facendo sempre più insistenti le voci di corridoio relative alla possibile introduzione di un notch su MacBook Pro. Sì, avete capito bene: la "tacca" divenuta ben nota per quel che concerne il mondo smartphone potrebbe presto fare capolino anche sull'ampio display del portatile di Apple.

Inizialmente non esattamente tutti hanno preso seriamente le indiscrezioni, in quanto sembra effettivamente improbabile che l'azienda di Cupertino effettui una scelta di questo tipo, posizionando in alto su MacBook Pro un notch dalle dimensioni simili a quanto visto con i più recenti iPhone approdati sul mercato. Eppure, i rumor online continuano "imperterriti", tanto che è emersa una foto relativa all'atipico design.

Potete vedere l'immagine a corredo della notizia: stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (la fonte originale è il social network cinese Weibo), il notch che si vede nella foto "conterrebbe" una webcam, un microfono e un sensore True Tone. Non è chiaro se le immagini trapelate online siano affidabili: in realtà, ci sono ancora diversi dubbi in merito. Tuttavia, le fonti legate alla presunta presenza della "tacca" su MacBook Pro si stanno moltiplicando. Staremo a vedere: ormai mancano veramente poche ore all'evento di Apple.